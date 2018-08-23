Экс-главу ИВ Шамкира похоронят в родном селе

Шамкир. 23 августа. REPORT.AZ/ Скончался бывший глава Исполнительной власти Шамкирского района Аслан Асланов.

Как сообщили западному бюро Report в ИВ, он долгое время болел раком.

В настоящее время его тело из Баку перевозится в село Алиягублу Шамкирского района, где он и будет похоронен.

Отметим, что А.Асланов родился в 1961 году в шамкирском селе Алиягублу. С 1993 по 2005 годы он был главой Исполнительной власти Шамкирского района. Затем 8 лет проработал на должности замминистра сельского хозяйства. Был членом Политсовета Партии Ени Азербайджан, кандидатом биологических наук, действительным членом Международной академии экологии, почетным членом Союза писателей Грузии и почетным гражданином Тбилиси.