ЦИК Азербайджана рассматривает обращения - ОБНОВЛЕНО

На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели связанное с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами обращение кандидата от Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Анара Асадли.
Как сообщает Report, об этом заявил член ЦИК Рамиз Ибрагимов.
По его словам, в своем обращении кандидат отмечает о правонарушениях в день голосования и необходимости ликвидации результатов по данному округу.
На заседании обсудили и одобрили вопрос признания недействительными результатов голосования по 2-м избирательным участкам (номер 48 и 50) данного округа.
Этим количество участков по Зангилан-Губадлинскому избирательному округу №125, результаты которых были аннулированы, достигло 13-ти.
Лидирующим кандидатом данного округа является Имамверди Исмаилов. На данный момент он является депутатом парламента.
*** 17:03
Началось очередное заседание Центризбиркома.
Как сообщает Report, на заседании членами комиссии рассматриваются еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.
ЦИК примет соответствующие решения в связи со стоящими на повестке вопросами.
Отметим, что на заседании Центризбиркома 13 февраля было принято решение аннулировать результаты голосования в общей сложности по 4 округам:
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде
Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли
Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу
Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.