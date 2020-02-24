ЦИК Азербайджана рассматривает обращения - ОБНОВЛЕНО

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На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели связанное с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами обращение кандидата от Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Анара Асадли.

Как сообщает Report, об этом заявил член ЦИК Рамиз Ибрагимов.

По его словам, в своем обращении кандидат отмечает о правонарушениях в день голосования и необходимости ликвидации результатов по данному округу.

На заседании обсудили и одобрили вопрос признания недействительными результатов голосования по 2-м избирательным участкам (номер 48 и 50) данного округа.

Этим количество участков по Зангилан-Губадлинскому избирательному округу №125, результаты которых были аннулированы, достигло 13-ти.

Лидирующим кандидатом данного округа является Имамверди Исмаилов. На данный момент он является депутатом парламента.

*** 17:03

Началось очередное заседание Центризбиркома.

Как сообщает Report, на заседании членами комиссии рассматриваются еще несколько обращений, поступивших в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.

ЦИК примет соответствующие решения в связи со стоящими на повестке вопросами.

Отметим, что на заседании Центризбиркома 13 февраля было принято решение аннулировать результаты голосования в общей сложности по 4 округам:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.