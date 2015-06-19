Чингиз Аскеров: Защищающие арестованных представителей НПО международные организации защищают и свои интересы

"Причину их ареста знает каждый"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Периодически некоторые государства и международные организации проявляли активность против Азербайджана. А теперь кампания проводится и в период Европейских игр. Это нормальное явление. Как вам известно, во время Сочинской олимпиады кампания проводилась и против России. Аналогичные события встречались и во время важных мероприятий в Бразилии и Китае. Создается мнение, что подобные мероприятия открывают для международных организаций возможность демонстрировать свои интересы".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Чингиз Аскеров.

По его словам, ссылаясь на арест представителей нескольких НПО, международные организации проводят кампанию против Азербайджана: "Причину их ареста знает каждый. Следственные органы Азербайджана имеют подозрение на то, что эти люди занимались финансовым мошенничеством. Защищающие арестованных представителей НПО международные организации также защищают и свои интересы. Однако последнее слово в данном вопросе скажет суд".

Ч.Аскеров сказал, что успехи в области прав человека достигнуты в Азербайджане во всех направлениях. Он добавил, что важные мероприятия осуществлены также и в вопросе обеспечения независимости судебной системы в стране: "В Азербайджане царит верховенство закона. То есть, независимые суды обеспечивают права человека".