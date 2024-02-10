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ЦАМО подготовил анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану

ЦАМО подготовил анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил подробный анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану, - Конституции, Декларации независимости и других административных актах Армении.
Внутренняя политика
10 февраля 2024 г. 16:38
ЦАМО подготовил анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил подробный анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану, - Конституции, Декларации о независимости и других административных актах Армении.

Как сообщает Report, в документе подчеркнуто, что позиция Армении относительно признания и уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана не является четкой и однозначной, что представляет угрозу миру и безопасности, сложившимся в регионе после 2020 года.

Помимо этих документов, территориальные претензии к Азербайджану содержит и принятая нынешней администрацией в 2021 году программа правительства. Эти претензии выражаются в форме поддержки интеграции Карабахского региона Азербайджана с Арменией или усилий по отделению этого региона различными способами.

Отмечается, что исключение территориальных претензий к Азербайджану из конституционных документов Армении внесет значительный позитивный вклад в мирный процесс между двумя странами.

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Версия на английском языке AIR Center prepares analysis on Armenia’s official documents containing territorial claims against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMTM Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını ehtiva edən sənədləri barədə təhlil hazırlayıb

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