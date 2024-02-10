ЦАМО подготовил анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил подробный анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану, - Конституции, Декларации независимости и других административных актах Армении.

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) подготовил подробный анализ документов, содержащих территориальные претензии Армении к Азербайджану, - Конституции, Декларации о независимости и других административных актах Армении.

Как сообщает Report, в документе подчеркнуто, что позиция Армении относительно признания и уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана не является четкой и однозначной, что представляет угрозу миру и безопасности, сложившимся в регионе после 2020 года.

Помимо этих документов, территориальные претензии к Азербайджану содержит и принятая нынешней администрацией в 2021 году программа правительства. Эти претензии выражаются в форме поддержки интеграции Карабахского региона Азербайджана с Арменией или усилий по отделению этого региона различными способами.

Отмечается, что исключение территориальных претензий к Азербайджану из конституционных документов Армении внесет значительный позитивный вклад в мирный процесс между двумя странами.