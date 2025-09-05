Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    ANAMA: В операциях по разминированию задействованы 18 женщин-миноискателей

    Внутренняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 10:16
    ANAMA: В операциях по разминированию задействованы 18 женщин-миноискателей

    В операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время задействованы 18 женщин-миноискателей и 2 женщины-парамедика.

    Об этом сообщили Report в ANAMA.

    Сообщается, что женские группы разминирования уже очистили 501 гектар территории и обнаружили около 400 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

    Женщины-миноискатели были привлечены к работе с 2023 года. Сначала они действовали в Агдамском районе, а сейчас участвуют в операциях по разминированию в селе Талыш Агдеринского района.

    миноискатели ANAMA освобожденные территории
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda minaaxtaran qadınların sayı açıqlanıb - RƏSMİ

    Последние новости

    11:12

    Сегодня Yenicag.az исполняется 18 лет

    Медиа
    11:09

    За полгода жертвами хакеров стали около сотни сотрудников 47 госучреждений Азербайджана

    ИКТ
    11:06

    Турал Мамедов: Почти 263 млн вредоносных переходов заблокировано через сеть AzStateNet

    ИКТ
    11:00

    Госслужба: Утечка данных остается одной из главных угроз безопасности

    ИКТ
    10:51

    Несколько человек погибли при российских обстрелах Харьковской области Украины за сутки

    Другие страны
    10:51

    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:50

    Эстония поддержит развитие кибердипломатии в Азербайджане

    ИКТ
    10:45
    Фото

    Азербайджан и Перу обсудили развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    10:38

    Азербайджан и Узбекистан обсудили план двустороннего военного сотрудничества на 2026 год

    Армия
    Лента новостей