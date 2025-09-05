ANAMA: В операциях по разминированию задействованы 18 женщин-миноискателей
- 05 сентября, 2025
- 10:16
В операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время задействованы 18 женщин-миноискателей и 2 женщины-парамедика.
Об этом сообщили Report в ANAMA.
Сообщается, что женские группы разминирования уже очистили 501 гектар территории и обнаружили около 400 мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Женщины-миноискатели были привлечены к работе с 2023 года. Сначала они действовали в Агдамском районе, а сейчас участвуют в операциях по разминированию в селе Талыш Агдеринского района.
