ANAMA: В операциях по разминированию задействованы 18 женщин-миноискателей

В операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана в настоящее время задействованы 18 женщин-миноискателей и 2 женщины-парамедика.

Об этом сообщили Report в ANAMA.

Сообщается, что женские группы разминирования уже очистили 501 гектар территории и обнаружили около 400 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Женщины-миноискатели были привлечены к работе с 2023 года. Сначала они действовали в Агдамском районе, а сейчас участвуют в операциях по разминированию в селе Талыш Агдеринского района.