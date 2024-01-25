Али Асадов обсудил сотрудничество с министром образования, науки и молодежи Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Георгием Амилахвари.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Георгием Амилахвари.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений добрососедства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией во всех сферах.

Высоко оценен уровень сотрудничества между двумя странами в гуманитарной сфере.

На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области образования и науки.