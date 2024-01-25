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Али Асадов обсудил сотрудничество с министром образования, науки и молодежи Грузии 

Али Асадов обсудил сотрудничество с министром образования, науки и молодежи Грузии  Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Георгием Амилахвари.
Внутренняя политика
25 января 2024 г. 19:42
Али Асадов обсудил сотрудничество с министром образования, науки и молодежи Грузии 

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Георгием Амилахвари.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием отношений добрососедства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией во всех сферах.

Высоко оценен уровень сотрудничества между двумя странами в гуманитарной сфере.

На встрече обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области образования и науки.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM discusses current state of cooperation with Georgian minister
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstanın təhsil, elm və gənclər naziri ilə əməkdaşlığın cari vəziyyətini müzakirə edib

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