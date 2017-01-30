100-летний юбилей Керима Керимова отметят на государственном уровне

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Керима Керимова.

Как сообщает Report, в документе говорится, что в ноябре 2017 года исполняется 100 лет со дня рождения активного участника реализации космических программ, выдающегося ученого и военного деятеля, председателя Государственной комиссии СССР по космическим полетам, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной и Ленинской премий, почетного члена Национальной академии наук Азербайджана, генерал-лейтенанта Керима Аббасали оглу Керимова.

Кериму Керимову принадлежат исключительные заслуги в области создания космических аппаратов и ракетной техники, интенсификации полетов в космос и развития космонавтики.

В целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Керима Керимова, внесшего важный вклад в исследование космического пространства, Национальной академии наук Азербайджана совместно с Национальным аэрокосмическим агентством министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Керима Керимова.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.