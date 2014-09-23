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    Состоялось заседание правительства Азербайджана под председательством Артура Расизаде

    Было принято решение о представлении бюджетного пакета на рассмотрение президента Ильхама Алиева

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание кабинета министров Азербайджана под председательством премьер-министра Артура Расизаде. Как сообщает Report, на заседании обсуждали государственный бюджет страны на 2015 год, проекты сводного бюджета, прогнозные показатели государственного и сводного бюджетов на следующие три года, а также концепцию социально-экономического развития Азербайджана.

    Заседание открыл премьер-министр Артур Расизаде, который отметил, что проект государственного бюджета был составлен с учетом достижений в результате развития экономики страны под руководством президента Ильхама Алиева и тенденций, наблюдаемых в мировой экономике.

    При подготовке проекта было уделено особое внимание вопросам улучшения материального благосостояния населения, повышения оборонной мощи страны, обеспечения экономической, энергетической, продовольственной безопасности. Была учтена социальная и инвестиционная направленность госбюджета.

    По итогам обсуждений согласно закону "О бюджетной системе" законопроект госбюджета был передан на рассмотрение президенту Ильхаму Алиеву.

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