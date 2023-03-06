Замглавы МИД Азербайджана совершил визит в Индию

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 3-5 марта находился с рабочим визитом в Индии для участия в форуме Raisina Dialogue.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 3-5 марта находился с рабочим визитом в Индии для участия в форуме Raisina Dialogue.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках визита замминистра Э.Мамедов выступил на форуме Raisina Dialogue, провел встречи с вице-президентом мозгового центра Observer Research Foundation Гаутамом Чикермане, госминистром Индии по иностранным делам и культуре Минакши Лекхи, секретарем Западного направления МИД Индии (заместитель министра иностранных дел) Санджай Вермой и пр.

В ходе встреч состоялся обмен мнения по вопросам повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Индией, в том числе по ситуации в регионе.

Замминистра проинформировал собеседников о ситуации в регионе в постконфликтный период, усилиях Азербайджана по созданию мира и пр.