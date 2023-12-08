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Зампредседателя СФ: Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне

Зампредседателя СФ: Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне Современные российско-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 16:50
Зампредседателя СФ: Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне

Российско-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Совета федерации РФ Андрей Яцкин заявил на проходящем в Баку 20-ом заседании межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания России.

“Мы придаем особое значение интенсификации этих отношений. Усиливаем наше сотрудничество по межпарламентской линии и не только” – сказал А. Яцкин.

Он отметил, рост товарооборота между Азербайджаном и Россией.

"Желание регионов сотрудничать также только растет. Сотрудничество в транспортном секторе является ключевым моментом для экономик двух стран", добавил первый заместитель председателя Совета федерации РФ.

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Версия на азербайджанском языке Federasiya Şurası: “Azərbaycan-Rusiya münasibətləri ən yüksək səviyyədədir”
Версия на английском языке Federation Council deputy chairman: Relations between Azerbaijan and Russia at highest level

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