Зампредседателя СФ: Отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне

Современные российско-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне.

Российско-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Совета федерации РФ Андрей Яцкин заявил на проходящем в Баку 20-ом заседании межпарламентской комиссии по двустороннему сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания России.

“Мы придаем особое значение интенсификации этих отношений. Усиливаем наше сотрудничество по межпарламентской линии и не только” – сказал А. Яцкин.

Он отметил, рост товарооборота между Азербайджаном и Россией.

"Желание регионов сотрудничать также только растет. Сотрудничество в транспортном секторе является ключевым моментом для экономик двух стран", добавил первый заместитель председателя Совета федерации РФ.