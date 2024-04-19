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Вопиющая дискриминация со стороны стран G7 противоречит принципам защиты прав человека

Вопиющая дискриминация со стороны стран G7 противоречит принципам защиты прав человека Хотя в заявлении, сделанном по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" (G7), состоявшейся 17-19 апреля на острове Капри в Италии, прозвучал призыв к Азербайджану обеспечить право на возвращение "беженцев", никакого подобног
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 21:47
Вопиющая дискриминация со стороны стран G7 противоречит принципам защиты прав человека

Хотя в заявлении, сделанном по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" (G7), состоявшейся 17-19 апреля на острове Капри в Италии, прозвучал призыв к Азербайджану обеспечить право на возвращение "беженцев", никакого подобного призыва к Армении в связи с обеспечением права на возвращение изгнанных азербайджанцев не поступило.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В нем указывается, что это – этническая и религиозная дискриминация в отношении азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Община Западного Азербайджана неоднократно обращалась ко всем государствам, представленным в G7, а также к Евросоюзу, с просьбой поддержать право азербайджанцев на возвращение в Армению. В данном случае вопиющая дискриминация со стороны стран "Большой семерки" противоречит принципам защиты прав человека и наносит ущерб процессу нормализации азербайджано-армянских отношений.

"Община Западного Азербайджана призывает государства G7 уважать принцип равенства прав и достоинства всех людей, независимо от их этнического и религиозного происхождения, не подвергать дискриминации азербайджанцев, изгнанных из Армении, и уважать их право на возвращение", – подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: G7-nin açıq-aşkar ayrı-seçkiliyə yol verməsi insan hüquqlarına ziddir

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