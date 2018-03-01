Виктор Ющенко посетит Азербайджан

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Виктор Ющенко планирует посетить Азербайджан в марте.

Как сообщает Report , ожидается, что В. Ющенко примет участие в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет с 15 по 18 марта.

Отметим, что на Глобальном Форуме, который состоится в шестой раз при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви, ожидается участие президента Албании Илира Мета, президента Черногории Филипа Вуяновича, член президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича, премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, действующих и бывших президентов других стран, премьер-министров, министров, видных политиков, интеллигенции. В работе форума в целом примут участие около 500 гостей, в том числе и члены Международного центра Низами Гянджеви.