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В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ Осенняя и заключительная в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября.
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 07:00
В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ

Осенняя и заключительная в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября.

Как передает Report, основными пунктами повестки станут вопросы, связанные с изменением климата.

"Панель высокого уровня и интерактивные дебаты на тему "Окружающая среда и права человека: право на безопасную, здоровую и устойчивую окружающую среду", а также целый день дебатов на эту тему являются основным пунктом программы осенней сессии", - говорится в сообщении пресс-службы организации. Согласно проекту повестки, который еще должен быть утвержден на открытии сессии в понедельник, сразу семь дебатов по теме изменения климата и последствий связанных с ним процессов пройдут в среду.

В ходе утверждения повестки сессии будет принято решение и по запросам на срочные и текущие дебаты, к настоящему моменту их всего пять. Инициаторы срочных дебатов предлагают провести дискуссии и принять по их итогам резолюции о ситуации в Афганистане, о возросшем миграционном давлении на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, а также о новом проекте протокола к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. Учитывая, что по регламенту ПАСЕ в ходе одной сессии срочные дебаты могут проводиться максимум дважды, одна из указанных тем будет отклонена. Кроме того, секретариат ассамблеи получил два запроса на дебаты в текущем формате (без принятия резолюций по итогам) о связях между ЕС и странами Западных Балкан.

Также в первый день депутаты обсудят гуманитарные последствия конфликта в Карабахе для Азербайджана и Армении. Доклад предоставит член Комитета миграции, беженцев и населения П.Гаван.

Руководство ПАСЕ также объявит лауреата премии Вацлава Гавела.

Среди других тем в течение недели будут обсуждать социально-экономическое неравенство в Европе, гендерный состав ассамблеи, борьба с "преступлениями чести". Также перед ассамблеей выступит с заявлением от Комитета министров Совета Европы глава МИД Венгрии Петер Сийярто, ожидаются выступления еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес и заместителя премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Николы Димитрова. Также запланировано традиционное обращение генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к депутатам, после которого она ответит на их вопросы.

Отметим, что депутаты Азербайджана примут участие в осенней сессии ПАСЕ.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün AŞPA-nın payız sessiyası başlayır

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