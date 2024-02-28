В ООН в качестве официального документа распространено письмо связи с геноцидом Ходжалы

Письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Бе

Письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Как передает Report, в документе говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными силами были зверски убиты 613 жителей Ходжалинского района, из них 63 - несовершеннолетние и 70 - пожилые.

В письме отмечено, что в результате контрнаступательной операции, проведенной азербайджанской армией осенью 2020 года, а также антитеррористических мер локального характера в сентябре прошлого года, территориальная целостность Азербайджана полностью была восстановлена.