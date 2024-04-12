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В Минске началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Минске началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ В Минске началось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
Внешняя политика
12 апреля 2024 г. 11:47
В Минске началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Минске началось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Беларуси в соцсети "Х".

Отметим, Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Ранее Исполком СНГ сообщил, что главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия.

Участники заседания также примут решения о проекте Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ, об объявлении спортивных столиц СНГ в 2025 и 2026 годах, придании статуса базовых организаций стран содружества в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.

На встрече будут подведены итоги выполнения Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках содружества и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ в 2023 году.

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