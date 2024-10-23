В Казани начался торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь XVI саммита БРИКС проходит на площадке "Казань экспо".

Торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь XVI саммита БРИКС проходит на площадке "Казань-экспо".

Как сообщает корреспондент Report из Казани, в мероприятии принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Путин в качестве хозяина саммита лично поприветствовал гостей. Он произнес тост за процветание народов и укрепление взаимодействия.

"Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих... Сегодня успешно прошло заседание саммита БРИКС в узком и широком составе, которое было посвящено актуальным вопросам глобальной повестки дня", - сказал российский лидер.

По его словам, на повестке дня были вопросы урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптация к изменениям климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями. Глава РФ отметил, что Россия выступает за построение равноправного и взаимовыгодного партнерства со своими единомышленниками.

"То есть темы, которые напрямую влияют на жизнь граждан наших стран, а значит требуют коллективных действий. Мы стремимся подключать наших единомышленников к существующим в рамках объединения рабочим форматам взаимодействия. Именно в таком духе, под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" российское председательство работало в текущем году", - заявил Путин.

Отметим, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.