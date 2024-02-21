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В Баку проходит заседание исполнительного совета АПА

В Баку проходит заседание исполнительного совета АПА В Баку проходит заседание исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 15:10
В Баку проходит заседание исполнительного совета АПА

В Баку проходит заседание исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает Report, мероприятие проходит в рамках 14-й пленарной сессии АПА, посвященной "Укреплению регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии".

В мероприятии принимают участие парламентские делегации около 40 государств, в том числе около 10 спикеров. Повестка заседания включает такие вопросы, как избрание бюро АПА, заслушивание отчетного доклада председателя исполнительного совета, выступление генерального секретаря, избрание и утверждение вице-президентов организации на 2024 год, утверждение повестки 14-й пленарной сессии.

В рамках 14-й сессии также будут организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

Пленарная сессия завершит свою работу 24 февраля.

Напомним, что в ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.

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Версия на английском языке APA Executive Council meeting being held in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Asiya Parlament Assambleyasının İcraedici Şurasının iclası keçirilir

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