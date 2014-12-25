Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Новый азербайджанский проект по обличению армянской лжи и притязаний армян на культурное наследие других народов будет представлен в ЮНЕСКО. Как сообщает Report, об этом заявил завсектором общественно-политического отдела Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов на пресс-конференции, посвященной презентации этого проекта.

"Этот уникальный проект позволит противодействовать присвоению армянами образцов культурного наследия азербайджанцев и других народов региона. Он станет новым оружием для обличения армянской лжи не только в руках азербайджанских, но и зарубежных этнографов и историков", – заявил Ф.Ахундов, назвав новый проект "уникальным детектором лжи".

Он подчеркнул, что любой человек теперь сможет легко проверить принадлежность, к примеру, того или иного блюда, или географического названия, или музыкального инструмента армянам, обратившись к различным 18 средневековым армянским словарям.

Коснувшись темы притязаний армян на лаваш, завсектором отметил, что ни в одном из упомянутых словарей не было этого слова.

Он подчеркнул, что в XIX веке началось переселение армян на Кавказ, и постепенно начался процесс присваивания армянами различных культурных образцов других народов, в том числе и азербайджанцев.

"Армяне заявляют, что они унаследовали лаваш от своих предков. Однако, если это было бы правдой, то тогда бы это слово встречалось в армянских средневековых словарях", – подчеркнул Ф.Ахундов.

По его словам, данный проект сможет окончательно положить конец армянским притязаниям.

"Мы живем в XXI веке, в период развития технологий, когда все люди имеют доступ в интернет и могут ознакомиться с историческими документами. Благодаря этому армянам сложно будет доказать свои притязания", – подчеркнул он.