 Наверх

В Баку по итогам Саммита Совета Сотрудничества тюркоязычных государств подписана декларация

В Баку по итогам Саммита Совета Сотрудничества тюркоязычных государств

В Баку завершил свою работу VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает Report, по итогам саммита подписана Бакинская декларация.

Отметим, председательство в Совете официально перешло к Азербайджану. 

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) — международная платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира.

Состоявшийся саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!