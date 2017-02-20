В Баку состоится конференция "Россия и Азербайджан: 25 лет сотрудничества и развития"

Москва. 20 февраля. REPORT.AZ/ Около 30 экспертов из России, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и Общественной палаты России прибудут в Баку для участия в конференции, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Баку.

Об этом московскому корреспонденту Report сообщил член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков.

По его словам, конференция "Россия и Азербайджан: 25 лет сотрудничества и развития" состоится 24 февраля. Мероприятие пройдет при поддержке парламента Азербайджана, организаторами конференции выступают Ассоциация по развитию гражданского общества в Азербайджане совместно с Институтом политических исследований РФ.

По мнению С.Маркова, в Баку состоится интересная дискуссия о различных сферах сотрудничества России и Азербайджана.

На конференции планируется обсудить вопросы азербайджано-российского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарных сферах, а также вопрос реализации совместных проектов.

В конференции примут участие такие известные российские деятели, как заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина, международный обозреватель издательского дома "КоммерсантЪ" Сергей Строкань, ректор Международной Славянской академии Сергей Бабурин, член общественной Платы России Георгий Федоров, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, а также ряд депутатов Госдумы.