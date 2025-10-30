В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его последствия
30 октября, 2025
- 14:29
В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его серьезные последствия, сохраняющиеся по сей день.
Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, международные эксперты, исследователи из зарубежных университетов и другие гости.
Аббасов отметил, что журналист и независимый исследователь из Конго Дьёдонне Квебе-Кимпеле выразил признательность БИГ за борьбу с колониализмом.
Советник посольства ДР Конго в ОАЭ Китулу Адуенци указал на необходимость давления для преодоления безразличного отношения к колониальной истории.
Выступившие также раскрыли ряд фактов о бывших колониях Бельгии - ДР Конго, Руанде и Бурунди - и их колониальном прошлом.
В ходе дискуссий были обсуждены зверства, совершенные против местного населения этих стран и проводимая политика этнического разделения.
Мероприятие продолжилось в формате вопросов и ответов.