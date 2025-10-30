Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его последствия

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 14:29
    В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его серьезные последствия, сохраняющиеся по сей день.

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, международные эксперты, исследователи из зарубежных университетов и другие гости.

    Аббасов отметил, что журналист и независимый исследователь из Конго Дьёдонне Квебе-Кимпеле выразил признательность БИГ за борьбу с колониализмом.

    Советник посольства ДР Конго в ОАЭ Китулу Адуенци указал на необходимость давления для преодоления безразличного отношения к колониальной истории.

    Выступившие также раскрыли ряд фактов о бывших колониях Бельгии - ДР Конго, Руанде и Бурунди - и их колониальном прошлом.

    В ходе дискуссий были обсуждены зверства, совершенные против местного населения этих стран и проводимая политика этнического разделения.

    Мероприятие продолжилось в формате вопросов и ответов.

