В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его последствия

В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его серьезные последствия, сохраняющиеся по сей день.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, международные эксперты, исследователи из зарубежных университетов и другие гости.

Аббасов отметил, что журналист и независимый исследователь из Конго Дьёдонне Квебе-Кимпеле выразил признательность БИГ за борьбу с колониализмом.

Советник посольства ДР Конго в ОАЭ Китулу Адуенци указал на необходимость давления для преодоления безразличного отношения к колониальной истории.

Выступившие также раскрыли ряд фактов о бывших колониях Бельгии - ДР Конго, Руанде и Бурунди - и их колониальном прошлом.

В ходе дискуссий были обсуждены зверства, совершенные против местного населения этих стран и проводимая политика этнического разделения.

Мероприятие продолжилось в формате вопросов и ответов.