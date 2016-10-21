В Азербайджане будет открыт избирательный участок в связи с президентскими выборами в Узбекистане

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в Узбекистане 4 декабря в посольстве Узбекистана в Азербайджане будет открыт избирательный участок.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, посвященном предстоящим выборам президента Узбекистана, сказал советник посольства этой страны в Азербайджане Джахангир Аминов.

По его словам, избирательный участок №5, который будет действовать в посольстве, будет открыт с 6 часов утра до 8 часов вечера.

Советник сказал, что на консульском учете посольства находятся более 400 человек: "Так как у нас нет посольства Узбекистана в Грузии, проживающие там граждане нашей страны смогут проголосовать здесь. К тому же туристы из Узбекистана, которые находятся в Азербайджане, также смогут проголосовать в посольстве. Явка в нашем избирательном участке почти всегда составляет 100%".

Дипломат добавил, что Центральная избирательная комиссия Узбекистана направила приглашения международным организациям для проведения мониторинга за выборами: "Были направлены приглашения в БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ШОС. Также по линии ЦИК были направлены приглашения и Азербайджану".

Дж.Аминов отметил, что свои кандидатуры выставили представители всех 4 основных партий Узбекистана: "От партии "Миллий Тикланиш" кандидатуру выставил Сарвар Атамурадов, который является самым молодым кандидатом, от партии социал-демократов - председатель политсовета Нариман Умаров, от Демократической партии - Хатамжон Кетмонов и от партии "УзЛиДеП" - исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзияев".

Советник сообщил, что с 30 октября начнется агитационная кампания, которая продлится до дня голосования: "Выборы президента в этом году пройдут в новых условиях либерализации общества, улучшения благосостояния населения, возвышения уровня Узбекистана на мировой арене".

Дж.Аминов также сообщил о реформах, проведенных в избирательной сфере в Узбекистане.