В Азербайджане 90,4% респондентов надеются на победу Эрдогана на выборах

В Азербайджане 90,4% респондентов надеются на победу кандидата на пост президента от "Республиканского альянса", председателя правящей Партии справедливости и развития, действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, которые состоятся в

В Азербайджане 90,4% респондентов надеются на победу кандидата на пост президента от "Республиканского альянса", председателя правящей Партии справедливости и развития, действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, которые состоятся в Турции 14 мая.

Как сообщает Report, об это стало известно по итогам опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ)

Председатель правления центра, депутат Захид Орудж сообщил, что участвовавших в опросе просили указать, на победу кого из четырех кандидатов на выборах они надеются и высказать предложение, кто победит: "Из них 5,1 % выбрали Кемаля Кылычдароглу, 0,8% - Мухаррема Индже, 0,1% - Синана Огана. 3,5% респондентов не ответили на вопрос.

Среди участников 89,5% знающих Кемаля Кылычдароглу, 89,8% знающих Синана Огана и 87,8% знающих Мухаррема Индже, заявили, что хотят победы Реджепа Тайипа Эрдогана".

Что касается вероятности победы кандидатов, 87,8% респондентов полагают, что на выборах 14 мая победит Реджеп Тайип Эрдоган.

В общей сложности 6,3% допустили вероятность победы Кемаля Кылычдароглу, а победу Махаррема Индже и Синана Огана предположили соответственно 0,8% и 0,3% опрошенных. 5,9% опрошенных затруднились высказать свое мнение по этому поводу. Среди поддерживающих Эрдогана 96,7% предположили его победу. Половина поддерживающих Кылычдароглу (6,3%) также предположила победу действующего президента.

З.Орудж отметил, что респондентов попросили назвать причины, по которым они поддерживают указанных кандидатов, и выделить как максимум три варианта ответа: "В отношении Реджепа Тайипа Эрдогана большинство респондентов (55,7%) обосновали свою позицию поддержкой Эрдоганом Азербайджана в Отечественной войне.

Как видно, 87,8% опрошенных поддерживают победу президента Эрдогана на предстоящих выборах. Среди них 55,7% за поддержку Азербайджана в Карабахской войне, 51,1% - за защиту интересов Азербайджана, 29,4% - за его лидерские качества и др.

68,7% принявших участие в опросе отметили, что только в случае избрания Р.Т.Эрдогана Турция будет продолжать поддерживать Азербайджан всеми своими возможностями. 26,0% респондентов считают, что поддержка Азербайджана со стороны Турции будет продолжаться вне зависимости от того, кого из кандидатов выберут.