О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Анкаре состоялись консультации между МИД Азербайджана и Турции

В Анкаре состоялись консультации между МИД Азербайджана и Турции В Анкаре состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции на уровне заместителей министров иностранных дел обеих стран.
Внешняя политика
10 июня 2021 г. 18:48
В Анкаре состоялись консультации между МИД Азербайджана и Турции

В Анкаре состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Турции на уровне заместителей министров иностранных дел обеих стран.

Как сообщили Report в МИД, в ходе консультаций были обсуждены вопросы двусторонних и многосторонних отношений.

В рамках политических консультаций состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова с заместителем министра иностранных дел Турции Явузом Селимом Кыраном и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey hold consultations in Ankara
Версия на азербайджанском языке Ankarada Azərbaycan və Türkiyə XİN-ləri arasında məsləhətləşmələr keçirilib

Самое важное

Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
Уголовное дело в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований направлено в суд
10 июня 2021 г. 19:16
В Азербайджане скончался председатель суда
В Азербайджане скончался председатель суда
10 июня 2021 г. 13:06
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
9 июня 2021 г. 15:08
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
9 июня 2021 г. 14:50
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
9 июня 2021 г. 13:47
На суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
ФотоНа суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
9 июня 2021 г. 13:25
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
8 июня 2021 г. 23:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi