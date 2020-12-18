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Страны СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года

Страны СНГ утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) утвердили Концепцию военного сотрудничества на период до 2025 года.
Внешняя политика
18 декабря 2020 г. 20:31

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) утвердили Концепцию военного сотрудничества на период до 2025 года.

Как передает Report, соответствующее решение принято в пятницу по итогам заседания Совета глав государств СНГ.

Согласно документу, ключевая цель военного сотрудничества - "поддержание устойчивой динамики взаимодействия стран СНГ в сфере обороны и военной безопасности в интересах обеспечения стабильного и гармоничного развития участников и Содружества в целом". В качестве приоритетов военного сотрудничества определены "сохранение добрососедских отношений, укрепление мер доверия, содействие развитию национальных вооруженных сил, обеспечение совместной и национальной безопасности".

Среди приоритетных направлений взаимодействия названы "военная, военно-политическая, военно-техническая и военно-гуманитарная сферы, противодействие международному терроризму и иным современным вызовам и угрозам военного характера, военное образование, подготовка военных кадров и развитие военной науки и миротворческая деятельность, социально-правовая сфера.

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