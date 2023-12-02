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Спикер Милли Меджлиса: Неадекватные заявления подрывают усилия по подписанию мирного соглашения

Спикер Милли Меджлиса: Неадекватные заявления подрывают усилия по подписанию мирного соглашения Крайне неадекватные и неприемлемые заявления, искажающие реальное положение дел в регионе, подрывают усилия по подписанию мирного соглашения.
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 15:15
Спикер Милли Меджлиса: Неадекватные заявления подрывают усилия по подписанию мирного соглашения

Крайне неадекватные и неприемлемые заявления, искажающие реальное положение дел в регионе, подрывают усилия по подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на встрече с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в рамках своего официального визита в эту страну.

Спикер парламента Азербайджана подчеркнула важность объективности при посредничестве в процессе подписания мирного соглашения и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

На встрече председатель Милли Меджлиса подвергла критике двойные стандарты, существующие в системе международных отношений, и отметила, что в то время как решения, принятые в отношении некоторых государств, исполняются немедленно, в других случаях международное право полностью игнорируется.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinə mane olanlara çağırış edib

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