Спикер Милли Меджлиса: Неадекватные заявления подрывают усилия по подписанию мирного соглашения

Крайне неадекватные и неприемлемые заявления, искажающие реальное положение дел в регионе, подрывают усилия по подписанию мирного соглашения.

Крайне неадекватные и неприемлемые заявления, искажающие реальное положение дел в регионе, подрывают усилия по подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на встрече с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в рамках своего официального визита в эту страну.

Спикер парламента Азербайджана подчеркнула важность объективности при посредничестве в процессе подписания мирного соглашения и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

На встрече председатель Милли Меджлиса подвергла критике двойные стандарты, существующие в системе международных отношений, и отметила, что в то время как решения, принятые в отношении некоторых государств, исполняются немедленно, в других случаях международное право полностью игнорируется.