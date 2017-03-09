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    Содокладчики ПАСЕ представили доклад об итогах визита в Азербайджан в Мониторинговый комитет

    Заседание комитета состоялось в Париже

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда представили на заседании комитета ПАСЕ доклад по итогам визита в Азербайджан 12-14 января.

    Как сообщает Report, заседание Мониторингового комитета ПАСЕ состоялось 8 марта в Париже.

    В докладе Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда обновили свои оценки ситуации в отношении законодательства об НПО в Азербайджане, прошедшего ранее конституционного референдума, а также свободы выражения мнений в стране.

    Содокладчики отметили важность "придания толчка" процессам реформ и продолжения диалога с властями Азербайджана. 

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