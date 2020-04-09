Содокладчики ПАСЕ поприветствовали распоряжение президента Азербайджана о помиловании

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Штефан Шеннах (Австрия) и сэр Роджер Гейл (Великобритания) поприветствовали распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц», коснувшегося 176 заключенных в возрасте старше 65 лет, нуждающихся в особой заботе в связи с их возрастом и состоянием здоровья, в контексте пандемии COVID-19.

«Мы считаем, что это шаг в правильном направлении, и теперь ожидаем дальнейшего прогресса», - отмечается в заявлении содокладчиков.