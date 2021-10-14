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Слуцкий: Историческая правда Азербайджана восторжествовала

Слуцкий: Историческая правда Азербайджана восторжествовала Азербайджан является самым надежным стратегическим партнёром России на всём постсоветском пространстве.
Внешняя политика
14 октября 2021 г. 18:26
Слуцкий: Историческая правда Азербайджана восторжествовала
Леонид Слуцкий

"Азербайджан является самым надежным стратегическим партнером России на всем постсоветском пространстве".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на встрече в Москве председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхуль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с представителями диаспоры.

Глава комитета Госдумы отметил, что победой Азербайджана в 44-дневной войне восторжествовала историческая правда и огромную роль в ней сыграл президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев:

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев шаг за шагом шел к сегодняшнему дню для того, чтобы выполнить обещание своего отца. Историческая правда восторжествовала. Ильхам Гейдарович вошел в историю своего народа, а также в мировую историю разрешения конфликтов".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı millət vəkili: "Azərbaycanın tarixi həqiqəti qələbə çaldı"
Версия на английском языке Slutsky: Azerbaijan's victory in 44-day war - triumph of historical truth

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