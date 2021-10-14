Слуцкий: Историческая правда Азербайджана восторжествовала

"Азербайджан является самым надежным стратегическим партнером России на всем постсоветском пространстве".
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на встрече в Москве председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхуль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с представителями диаспоры.
Глава комитета Госдумы отметил, что победой Азербайджана в 44-дневной войне восторжествовала историческая правда и огромную роль в ней сыграл президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев:
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев шаг за шагом шел к сегодняшнему дню для того, чтобы выполнить обещание своего отца. Историческая правда восторжествовала. Ильхам Гейдарович вошел в историю своего народа, а также в мировую историю разрешения конфликтов".