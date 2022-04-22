Шеин: Азербайджан - очень толерантная страна

"Для нас важно, что в Азербайджане ценят русский язык"

Азербайджан - толерантная страна, которая предоставила возможность обучения на любом языке.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил бывший депутат Госдумы России Олег Шеин в ходе проходящего в Москве круглого стола "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение".

"Для нас важно, что в Азербайджане ценят русский язык: там много образовательных программ именно на русском языке", - отметил Шеин.

По его словам, между странами также укрепляется сотрудничество в сфере экономики и торговли.

"Укрепляются экономические связи, торговые соглашения, в том числе не региональном уровне. Товарооборот значительно увеличился. Также важное место сегодня занимает тема туризма", - отметил бывший депутат.