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Шеин: Азербайджан - очень толерантная страна 

Шеин: Азербайджан - очень толерантная страна  "Для нас важно, что в Азербайджане ценят русский язык"
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 14:48
Шеин: Азербайджан - очень толерантная страна 

Азербайджан - толерантная страна, которая предоставила возможность обучения на любом языке.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил бывший депутат Госдумы России Олег Шеин в ходе проходящего в Москве круглого стола "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение".

"Для нас важно, что в Азербайджане ценят русский язык: там много образовательных программ именно на русском языке", - отметил Шеин.

По его словам, между странами также укрепляется сотрудничество в сфере экономики и торговли.

"Укрепляются экономические связи, торговые соглашения, в том числе не региональном уровне. Товарооборот значительно увеличился. Также важное место сегодня занимает тема туризма", - отметил бывший депутат.

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Версия на английском языке Shein: Azerbaijan - very tolerant country

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