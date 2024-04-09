Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева

9 апреля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

9 апреля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Премьер-министр Пакистана поздравил главу государства с праздником Рамазан, пожелал нашему народу процветания.

Президент Азербайджана выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь поздравив Мухаммада Шахбаза Шарифа с праздником, передал пакистанскому народу наилучшие пожелания.

Президент Ильхам Алиев еще раз поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа с переизбранием на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан, пожелал ему успехов в деятельности.

Премьер-министр Пакистана также еще раз передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю его победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Выразив уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь, президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.