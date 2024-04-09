О нас

Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева

Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева 9 апреля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
9 апреля 2024 г. 20:04
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева

9 апреля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Премьер-министр Пакистана поздравил главу государства с праздником Рамазан, пожелал нашему народу процветания.

Президент Азербайджана выразил признательность за проявленное внимание и поздравление, в свою очередь поздравив Мухаммада Шахбаза Шарифа с праздником, передал пакистанскому народу наилучшие пожелания.

Президент Ильхам Алиев еще раз поздравил Мухаммада Шахбаза Шарифа с переизбранием на пост премьер-министра Исламской Республики Пакистан, пожелал ему успехов в деятельности.

Премьер-министр Пакистана также еще раз передал Ильхаму Алиеву поздравления по случаю его победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Выразив уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь, президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shehbaz Sharif congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Самое читаемое

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32
Через платформу Зеленое будущее посажено 100 тысяч деревьев
Через платформу "Зеленое будущее" посажено 100 тысяч деревьев
3 апреля 2024 г. 17:45
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
5 апреля 2024 г. 12:52
Ильхам Алиев заявил Блинкену, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана совершенно неприемлемы
Ильхам Алиев заявил Блинкену, что попытки вмешательства во внутренние дела Азербайджана совершенно неприемлемы
4 апреля 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi