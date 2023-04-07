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Сахиба Гафарова встретилась с главой межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан

Сахиба Гафарова встретилась с главой межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блэкменом.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 15:42
Сахиба Гафарова встретилась с главой межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блэкменом.

Как сообщает Report, на встрече председатель Милли Меджлиса высоко оценила визит делегации парламента Соединенного Королевства в Азербайджан.

Спикер проинформировала гостей о сложившейся в регионе ситуации после освобождения Азербайджаном своих земель, о мирных инициативах нашей страны, поделилась своими взглядами на перспективы развития межпарламентских связей между двумя странами, подчеркнула роль групп дружбы в этом вопросе.

Боб Блэкмен выразил удовлетворение встречами и переговорами, состоявшимися в рамках его визита в нашу страну. Гость поделился впечатлениями от посещения города Агдам, высоко оценил строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, и высказал свое мнение о ситуации в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri ilə görüşüb

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