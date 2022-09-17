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РПЦ готова содействовать диалогу между духовными лидерами Армении и Азербайджана

РПЦ готова содействовать диалогу между духовными лидерами Армении и Азербайджана Русская православная церковь готова продолжать усилия по установлению диалога между религиозными лидерами Армении и Азербайджана.
Внешняя политика
17 сентября 2022 г. 10:19
РПЦ готова содействовать диалогу между духовными лидерами Армении и Азербайджана

Русская православная церковь готова продолжать усилия по установлению диалога между религиозными лидерами Армении и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

"Мы встречались с главой Духовного управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Говорили в том числе о том, что могли бы делать вместе, принимая во внимание мое назначение на должность председателя отдела. Я подчеркнул, что Русская православная церковь готова и в дальнейшем участвовать в установлении диалога между сторонами конфликта и прилагать вместе с религиозными лидерами Азербайджана и Армении усилия к тому, чтобы ситуация вернулась в мирное русло", – сказал митрополит.

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Версия на азербайджанском языке Rus Pravoslav Kilsəsi: "Azərbaycan və Ermənistanın dini liderləri arasında dialoqu təşviq etməyə hazırıq"
Версия на английском языке Russian Orthodox Church ready to promote dialogue between Armenian, Azerbaijani spiritual leaders

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