Проект декларации саммита: Неразрешенные конфликты являются препятствием для регионального сотрудничества

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Россия, Иран и Азербайджан призывают международное сообщество присоединиться к их усилиям в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в проекте декларации, которая, как ожидается, будет принята сегодня по итогам встречи президентов Азербайджана, России и Ирана в Баку.

"Стороны настроены противодействовать терроризму, экстремизму, трансграничной преступности, незаконной торговле оружием, наркотрафику, торговле людьми и преступности в сфере ИКТ. Они призывают международное сообщество присоединиться к их усилиям для эффективного разрешения этих вызовов и угроз для международной стабильности и безопасности при центральной координационной роли ООН", — говорится в декларации.

Отмечается также, что "стороны категорически осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, отмечают важность двусторонних и трехсторонних консультаций для обмена мнениями по развитию ситуации и выработке мер для эффективного противодействия терроризму".

"Стороны признают, что неразрешенные конфликты в регионе являются большим препятствием для регионального сотрудничества. И в этой связи подчеркивают важность их скорейшего разрешения посредством переговоров и на основе принципов и норм международного права", — следует из проекта декларации.

Согласно тексту декларации стороны также признают важность конвенции о статусе Каспия, намерены усилить сотрудничество в сфере энергетики и транспорта.