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Путин направил обращение участникам Бакинского саммита Движения неприсоединения

Путин направил обращение участникам саммита Движения неприсоединения

Россия поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства.

Как сообщает Report, об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам проходящей в Баку XVIII встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения, опубликованном на сайте Кремля.

"Ваша встреча проходит в непростой международной обстановке. В ряде регионов мира наблюдается эскалация вооружённых конфликтов, а также межэтнических и межконфессиональных противоречий. Всё это затрудняет решение многих социальных и экономических проблем, в том числе таких первоочередных, как борьба с бедностью и голодом", - говорится в телеграмме. Президент РФ отметил, что по-прежнему остаются актуальными положения, сформулированные на первой азиатско-африканской конференции в Бандунге, ключевые из которых – приверженность целям и принципам Устава ООН, признание безусловного равенства всех стран мира и недопустимости вмешательства в их внутренние дела.

"Россия последовательно поддерживает усилия Движения неприсоединения, направленные на построение справедливой многополярной системы мироустройства, на развитие равноправного международного диалога и сотрудничества, основанного на общепризнанных правовых нормах и учёте законных интересов партнёров", - добавляется в телеграмме.

В. Путин уверен, что дальнейшее расширение конструктивного взаимодействия между РФ и Движением неприсоединения будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.

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