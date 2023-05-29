Президент: успехи Турции вызывают у нас, как у братской страны, большую гордость

Итоги голосования, являющиеся торжеством национальной воли, - высшая награда за широкомасштабную политику, которую Вы решительно проводите в жизнь на пути всестороннего развития своей страны, и Ваши неоценимые заслуги. Ваша деятельность, золотыми буквами

Итоги голосования, являющиеся торжеством национальной воли, - высшая награда за широкомасштабную политику, которую Вы решительно проводите в жизнь на пути всестороннего развития своей страны, и Ваши неоценимые заслуги. Ваша деятельность, золотыми буквами вписанная в страницы современной эпохи, является наглядным выражением Вашей безграничной любви, привязанности и верности Родине, народу, турецкому краю.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме, направленном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его победы на президентских выборах.

Глава нашего государства отметил: "За последние двадцать лет благодаря Вашему лидерству братская Турецкая Республика, пройдя большой и славный путь развития, превратилась в силовой центр, оказывающий решающее влияние на процессы на международной арене, завоевала авторитет, достигла значимых успехов в политической, экономической, промышленной, военной сферах, в области новых технологий и других направлениях. Успехи могущественной и влиятельной Турецкой Республики, являющиеся главной целью Вашей исторической миссии, вызывают у нас, как у братской страны, большую гордость".