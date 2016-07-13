Президент Украины отбыл в Азербайджан

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко отбыл в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, глава украинского государства прибудет в столицу Азербайджана с двухдневным официальным визитом днем.

В ходе визита П.Порошенко вместе со своим азербайджанским коллегой проведут пятое заседание совета президентов Украины и Азербайджана.

Стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между странами в различных сферах.

Программой визита предусмотрены отдельные встречи Порошенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром страны Артуром Раси-заде, а также спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.