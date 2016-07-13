 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Украины отбыл в Азербайджан

    В ходе визита Петра Порошенко в Баку будут подписаны ряд двусторонних соглашений

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко отбыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, глава украинского государства прибудет в столицу Азербайджана  с двухдневным официальным визитом днем. 

    В ходе визита П.Порошенко вместе со своим азербайджанским коллегой проведут пятое заседание совета президентов Украины и Азербайджана.

    Стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений, направленных на укрепление сотрудничества между странами в различных сферах.

    Программой визита предусмотрены отдельные встречи Порошенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром страны Артуром Раси-заде, а также спикером Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi