Президент: Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе. Именно по этой причине мы выразили свою обеспокоенность в связи с беспрецедентной встречей в Брюсселе между председателем Европейской комиссии, госсекретарем США и премьер-м

Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе. Именно по этой причине мы выразили свою обеспокоенность в связи с беспрецедентной встречей в Брюсселе между председателем Европейской комиссии, госсекретарем США и премьер-министром Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Глава государства добавил, что в истории этого объединения еще не было зафиксировано подобной встречи с кем-либо из бывших республик СССР. Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой.