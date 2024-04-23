О нас

Президент: Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

Президент: Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе. Именно по этой причине мы выразили свою обеспокоенность в связи с беспрецедентной встречей в Брюсселе между председателем Европейской комиссии, госсекретарем США и премьер-м
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 17:38
Президент: Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе. Именно по этой причине мы выразили свою обеспокоенность в связи с беспрецедентной встречей в Брюсселе между председателем Европейской комиссии, госсекретарем США и премьер-министром Армении.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

Глава государства добавил, что в истории этого объединения еще не было зафиксировано подобной встречи с кем-либо из бывших республик СССР. Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: Cənubi Qafqazda ayırıcı xətlər çəkmək üçün bəzi cəhdlər göstərilir

Самое важное

На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
На границе Азербайджана и Армении установлен первый пограничный столб
23 апреля 2024 г. 16:10
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
Очередная победа президента Ильхама Алиева: Армения возвращает Азербайджану 4 села Газаха
19 апреля 2024 г. 17:32
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi