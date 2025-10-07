Президент: Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:40
Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).
Отметив историческое значение первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году, глава государства предложил в следующем году в рамках ОТГ торжественно отметить 100-летний юбилей проведения первого съезда.
Последние новости
14:10
Казахстан предложит новый формат сотрудничества для Тюркской торгово-промышленной палатыВнешняя политика
14:05
Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и БеларусьюДругие страны
14:00
Казахстан предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГВнешняя политика
14:00
Замминистра: Азербайджан формирует мультимодальную систему доставки с выходом на глобальные рынки за короткие срокиИнфраструктура
13:59
Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕСВ регионе
13:54
Названы лауреаты на Нобелевскую премию по физикеНаука и образование
13:53
Садыр Жапаров: Кыргызстан поддерживает проведение реформ в ТЮРКСОЙВнешняя политика
13:51
Садыр Жапаров: Вашингтонская декларация - важный шаг для стабильности на Южном КавказеВнешняя политика
13:49