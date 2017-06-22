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    Президент Молдовы посетил Милли Меджлис

    Обсудили перспективы развития связей между Азербайджаном и Молдовой

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

    Как сообщает Report, до встречи президент Молдовы посмотрел зал заседаний Милли Меджлиса, ознакомился с рабочими условиями, созданными для депутатов.

    Затем глава Молдавского государства ознакомился с Музеем Гейдара Алиева, оставил запись в памятной книге.

    На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах развития связей между нашими странами.

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