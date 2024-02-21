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Президент Индонезии поздравил Ильхама Алиева

Президент Индонезии поздравил Ильхама Алиева Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 16:11
Президент Индонезии поздравил Ильхама Алиева

Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Республики Индонезия и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления и приветствия по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Ваше избрание на эту высокую должность является подтверждением глубокого уважения и нерушимого доверия к Вам народа Азербайджана. С абсолютной уверенностью заявляю, что Ваше великолепное лидерство и богатый опыт поведут Вашу страну к еще большему прогрессу.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить уверенность в том, что под Вашим руководством мы сможем стать свидетелями углубления двусторонних отношений между нашими народами, которые развиваются уже более тридцати лет. С удовлетворением отмечаю, что у нас есть прекрасные возможности для наращивания усилий по сотрудничеству в различных областях и расширения этого взаимодействия с охватом общих секторов на благо наших народов.

Желаю Вашему превосходительству и народу Азербайджана крепкого здоровья, счастья и прогресса, прошу принять мое высочайшее почтение".

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