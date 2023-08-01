Ильхам Алиев: выиграть войну — это была миссия моей жизни

Выиграть войну - это была миссия моей жизни, моей политической жизни, которая завершилась успешно.
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"Мы выиграли войну. Мы восстановили справедливость, восстановили свою территориальную целостность. Если Армения хочет мира, мы его достигнем. Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану", - подчеркнул глава государства.
Президент Ильхам Алиев также заявил, что люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, - они живут в Азербайджане.
"Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, как этническому меньшинству, так же как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда", - сказал азербайджанский лидер.