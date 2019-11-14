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Президент Ильхам Алиев поздравил главу Палестины

Президент Ильхам Алиев поздравил главу Палестины

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Государства Палестина.

Уверен, что азербайджано-палестинские связи и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с желанием и волей наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю братскому народу Палестины благополучия и процветания".

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