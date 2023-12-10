Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы

Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу.

Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Именно построенные на дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве связи обеспечивают интересы многих стран. Сотрудничество в газовой сфере в то же время создает прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества", - добавил глава государства.