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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу.
Внешняя политика
10 декабря 2023 г. 14:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы

Азербайджан, в подлинном смысле этого слова, надежный партнер, всегда верен традициям дружбы и высоко ценит дружбу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Именно построенные на дружбе, взаимопонимании и стратегическом партнерстве связи обеспечивают интересы многих стран. Сотрудничество в газовой сфере в то же время создает прочную основу для широкомасштабного регионального сотрудничества", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan is a reliable partner, always loyal to the traditions of friendship
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, dostluq ənənələrinə həmişə sadiqdir

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