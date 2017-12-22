Президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик России

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации.

Как сообщает Report, коснувшись проведенной в Баку международной конференции на тему "2017 - Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог", президент Ильхам Алиев сказал, что это мероприятие вносит вклад в дальнейшее сближение различных религий и народов, укрепление международного сотрудничества.

Глава государства выразил удовлетворение участием в конференции большой делегации религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации, подчеркнул, что регулярно проводимые такие встречи служат дальнейшему укреплению дружественных отношений между Российской Федерацией, в том числе республиками Северного Кавказа, и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев отметил, что несмотря на завершение 2017 года, объявленного "Годом исламской солидарности", Азербайджан и впредь будет вносить вклад в солидарность мусульман мира, сотрудничество между мусульманскими странами, и координационный совет, который будет учрежден в этой связи, создаст хорошую возможность для осуществления дальнейшей совместной деятельности.

Выступивший от имени гостей муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев сказал, что участники, как всегда, получили большое удовлетворение от встреч с президентом Ильхамом Алиевым. Он выразил глубокую признательность президенту Азербайджана за поддержку организации на высоком уровне международной конференции на тему "2017 - Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог", с чувством удовлетворения отметил, что мероприятие вносит вклад в укрепление дружбы между народами. Выразив глубокое почтение памяти великого лидера Гейдара Алиева, Исмаил Бердиев сказал, что политику, которую он проводил на благо азербайджанского народа, успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Гость отметил, что процессы развития, свидетелями которых они стали в свой нынешний приезд в Азербайджан, как и в прежние визиты, произвели на участников большое впечатление.

Выразив признательность за добрые слова, глава государства подчеркнул, что в нашем обществе господствует стабильность, представители различных религий и народов живут как одна семья, и это играет большую роль в обеспечении стремительного экономического развития Азербайджана в последние годы, улучшении благосостояния нашего народа. Подчеркнув, что в мусульманских странах существуют проблемы, вызывающие беспокойство, президент Ильхам Алиев сказал, что важное значение для их устранения имеет укрепление солидарности между мусульманскими странами, отметил, что Азербайджан и впредь будет вносить вклад в это дело.