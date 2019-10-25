Президент Генассамблеи ООН: Мы должны гарантировать территориальную целостность и суверенитет стран

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ООН и Движение неприсоединения привержены единой идеи во имя спасения мира и обеспечения безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде на открытииXVIII cаммита Движения неприсоединения в Баку.

"Мы должны гарантировать мир и безопасность, территориальную целостность и суверенитет стран, демократию и права человека. Также важно, чтобы Движение неприсоединения придерживались принципов прав человека. Существует много кризисов и конфликтов в странах Движения. Мы должны стараться найти их решения. Также важно применять превентивные меры для их недопущения",- сказал он.

По его словам, также необходимо обеспечить эффективное взаимовыгодное сотрудничество и реализацию инноваций.