Президент Генассамблеи ООН: Мы должны гарантировать территориальную целостность и суверенитет стран

ООН и Движение неприсоединения привержены единой идеи во имя спасения мира и обеспечения безопасности.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде на открытииXVIII cаммита Движения неприсоединения в Баку.
"Мы должны гарантировать мир и безопасность, территориальную целостность и суверенитет стран, демократию и права человека. Также важно, чтобы Движение неприсоединения придерживались принципов прав человека. Существует много кризисов и конфликтов в странах Движения. Мы должны стараться найти их решения. Также важно применять превентивные меры для их недопущения",- сказал он.
По его словам, также необходимо обеспечить эффективное взаимовыгодное сотрудничество и реализацию инноваций.
Tural AsadiАвтор новости