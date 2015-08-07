Президент Азербайджана принял президента и генсека Международной федерации спортивной стрельбы

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной федерации спортивной стрельбы Олегарио Васкеса Ранью и генерального секретаря Франца Шрайбера.

Как сообщает Report, Олегарио Васкес Ранья, с удовлетворением вспомнив о своем участии в церемонии открытия первых Европейских игр, отметил, что организация этих игр на высоком уровне и происходящие в нашей стране процессы развития, дружелюбное отношение людей в целом произвели на него глубокое впечатление. Президент Международной федерации спортивной стрельбы подчеркнул, что соревнования Кубка мира по стрельбе с участием свыше 1000 спортсменов из 90 стран мира также организованы в Габале на уровне самых современных стандартов и это мероприятие внесло вклад в дело укрепления международного сотрудничества в области спорта.

Глава государства подчеркнул, что для проведения различных международных мероприятий, в том числе спортивных соревнований мирового уровня, создана современная инфраструктура не только в столице нашей страны, но и в регионах.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием сотрудничества между Международной федерацией спортивной стрельбы и соответствующими структурами нашей страны.