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Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу

Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 11:39
Президент Азербайджана поздравил узбекского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника братской Республики Узбекистан – Дня независимости.

Сегодня благодаря Вашему руководству и дальновидной политике Узбекистан, оставаясь приверженным традициям и принципам государственности, уверенно движется вперед по пути социально-экономического прогресса. Испытываем особую радость оттого, что являемся свидетелями важных достижений Вашей страны под Вашим руководством, завоеванного ею авторитета на международной арене и нарастающих с каждым годом успехов. Активная роль и позиция Узбекистана в процессах, происходящих в регионе, позволяют стране на высоком уровне проводить заседания и саммиты самых престижных международных организаций.

Азербайджан и Узбекистан связывают узы истинной дружбы и братства. Нас радует, что наши двусторонние отношения и стратегическое партнерство, построенные на таком прочном фундаменте, год от года развиваются по восходящей и обогащаются конкретным содержанием.

Открытый и активный политический диалог между нами, наши взаимные визиты на высшем уровне, регулярные встречи, подписанные многочисленные документы, успешно реализуемые совместные проекты, в том числе деятельность Межправительственной комиссии, обусловливают положительную динамику сотрудничества и играют важную роль в определении новых направлений партнерства.

Ваш государственный визит в Азербайджан, совершенный несколько дней назад, открыл новую страницу в истории азербайджано-узбекских связей, придал мощный импульс всестороннему развитию нашего стратегического партнерства.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений, развития приоритетных направлений сотрудничества, продолжения и расширения успешной совместной деятельности в рамках международных организаций, в частности, Организации тюркских государств.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Shavkat Mirziyoyev
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev özbəkistanlı həmkarını təbrik edib

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