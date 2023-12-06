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Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир

Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир Мы уже установили в регионе мир. Мы сделали это военным путем . Я считаю, что этому следует уделить больше внимание. Это касается не только Кавказа. Мы продемонстрировали, как можно достичь мира с помощью военной силы.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 11:59
Президент Азербайджана: Мы уже установили в регионе мир

Мы уже установили в регионе мир. Мы сделали это военным путем. Я считаю, что этому следует уделить больше внимания. Это касается не только Кавказа. Мы продемонстрировали, как можно достичь мира с помощью военной силы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Подчеркнув, что в период оккупации сопредседатели Минской группы пришли к единодушному мнению, что у данного конфликта нет военного решения, глава государства заявил: "Мы доказали, что все три страны ошибались. Несмотря на историю государственности, международный опыт и их членство в Совете Безопасности ООН, они ошибались. Это была неверная оценка. Это был месседж Азербайджану, что если вы попытаетесь прибегнуть к разрешению конфликта военным путем, вы этого не добьетесь. Но мы доказали, что у этого конфликта есть военное решение. Этот конфликт был разрешен 3 года назад".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz regiona sülhü artıq gətirmişik"

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