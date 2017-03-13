Президент Азербайджана: "Наши связи с Францией имеют важное значение"

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ 13 марта в Париже состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).

Как передает Report, вице-президент Движения предприятий Франции Мари-Анж Дебон отметила, что такие мероприятия играют важную роль в развитии связей между Азербайджаном и французскими компаниями. Она подчеркнула, что на встрече присутствуют представители десятков компаний, выразила уверенность в том, что мероприятие пройдет плодотворно.

Президент Ильхам Алиев сказал, что рад вновь находиться в MEDEF, отметил, что это вносит вклад в наши экономические связи. Констатировав, что до сих пор успешно реализованы многие проекты, глава государства подчеркнул, что в рамках данного сотрудничества в экономику Азербайджана вложены крупные инвестиции. Президент Ильхам Алиев сказал, что французские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Это связано с тем, что в Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда для инвестирования. Отметив широкую географию связей французских компаний с Азербайджаном, глава государства сказал, что наша страна, несколько лет назад ставшая членом космической семьи, добилась этого благодаря сотрудничеству с французскими компаниями. Коснувшись плодотворного сотрудничества с французскими компаниями и в сельскохозяйственной сфере, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Баку действуют французский лицея и университет, связи между нашими странами в области образования успешно развиваются.

Сообщив, что в последние годы в нашей стране успешно проводятся глубокие экономические реформы, глава государства сказал, что принимаются меры по сокращению зависимости от нефти, развитию других секторов экономики. Отметив, что Азербайджан использует опыт развитых стран и эта стратегия применяется во всех отраслях экономики, Президент Ильхам Алиев также коснулся в выступлении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в результате которого более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Подчеркнув, что в нашей стране реализуются крупномасштабные проекты, связанные с улучшением условий жизни лиц данной категории, глава государства заявил, что в результате конфликта помимо Нагорного Карабаха оккупированы еще 7 районов. Президент Ильхам Алиев сказал, что, несмотря на все это, наша страна развивается, Давосский всемирный экономический форум удостоил экономику Азербайджана 37-го места по конкурентоспособности. Отметив, что в настоящее время инвестиционный поток в нашу экономику продолжается, Президент Ильхам Алиев призвал французские компании к сотрудничеству с нашей страной. Он подчеркнул, что возможности для этого есть во многих отраслях.

Коснувшись также значения проекта «Южный газовый коридор», глава государства отметил, что Азербайджан играет лидирующую в реализации этого крупнейшего в Европе инвестиционного проекта. Президент Азербайджана сказал, что данный проект является новым источником газа для потребителей. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, играющий роль моста между Европой и Азией, занимает важные позиции и в грузоперевозках, отметил значение трехстороннего формата Азербайджан-Иран-Россия в данном вопросе, сообщил о строительстве в Баку морского порта. «Наши связи с Францией имеют важное значение», - сказал Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд побывали с визитами в Баку. Глава государства подчеркнул, что деловые связи имеют большое значение для двусторонних отношений.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество с Азербайджаном в области железнодорожного транспорта, глобальных транспортных проектов, строительстве метро, в сфере технологий связи, космической промышленности, воздушного транспорта, энергетики, нефтегазовой промышленности, финансово-банковской системы, городской инфраструктуры, сельского хозяйства, ирригационной системы, туризма, гостиничной индустрии, возобновляемой энергии и других сферах, состоялся интерактивный обмен мнениями о развитии связей в данных отраслях.

Президент Ильхам Алиев подробно ответил на вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в этих сферах.

В заключение был подписан Меморандум о взаимопонимании между Закрытым акционерным обществом «Азербайджанские авиалинии» и компанией Thales Air Systems SA.